"دعم مالي طارئ".. مشاورات سعودية - فلسطينية لبحث "أزمة شاحنات المساعدات العالقة"

يُذكر أنه سبق هذه الزيارة، زيارة مماثلة لوفدٍ وزاري إلى دولة قطر، تمّ خلالها التباحث مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، وعددٍ من المؤسسات القطرية شملت: صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، والتعليم فوق الجميع.