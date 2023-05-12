ٍلبيئاتٍ ابتكارية ومثالية.. تأهيل وترميم 128 مشروعًا مدرسيًّا بـ"تعليم الرياض"

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إكمال مشاريع التأهيل وأعمال الترميم والصيانة لـ128 مشروعًا من المباني المدرسية للبنين والبنات والطفولة المبكّرة.

وأكّدت الإدارة على تهيئة المباني المدرسية، وتسخير كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ابتكارية ومثالية للطلبة والهيئة التعليمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، ونوّهت إلى الدعم الكبير الذي يتلقّاه التعليم من القيادة الرشيدة، أيدها الله، وبجهود وزارة التعليم في تلبية احتياجات الميدان التعليمي الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في المباني المدرسية.

وأوضحت أن مشاريع الترميم والصيانة تأتي ضمن خطة متكاملة وفق جدول زمني ونسبة إنجاز متوافقة مع الخطة المعتمدة، مشيرة إلى أن مشاريع الترميم والصيانة في المباني المدرسية تشمل ترميم الملاعب العشبية وصيانتها من خلال "42" مشروعًا، و"7" مشاريع لترميم واجهات المدارس وفق أحدث التصاميم، كما تشمل "7" مبان للطفولة المبكرة، وإنشاء "8" صالات رياضية، و"34" مشروعًا لتأهيل فصول رياض الأطفال، إلى جانب "9" مشاريع لترميم ومعالجة رشح الأسطح في المباني المدرسية، و"16" مشروعًا لترميم دورات المياه، و"5" مشاريع لترميم أسوار المدارس.