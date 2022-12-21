"لتبقى": السخان الفوري يوفر الطاقة أكثر من العادي

أكّدت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة "لتبقى" أن السخان الفوري يستهلك طاقة عالية عند سحب المیاه، وعند عدم الاستخدام لا يستهلك أي طاقة، أما السخانات العادیة فهي تستهلك طاقة أقل، ولكن متكرر عند الاستخدام أو عند نزول درجة الحرارة، وعليه فإن السخان الفوري أكثر كفاءة من السخان العادي.
وشدّدت على ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية؛ لضمان التوفير في الاستهلاك.
وتنقسم أجهزة السخان إلى عدة أنواع؛ منها سخان المياه الكهربائي؛ وهي سخانات المياه الاعتيادية الموجودة في أغلب المنازل في المملكة، وتستخدم الطاقة الكهربائية لتسخين المياه، ومن ثم حفظها في خزان لتبقى ساخنة، والسخانات الفورية، وتستخدم أيضًا الطاقة الكهربائية لتسخين المياه، مشيرة إلى أنها توصي باستخدام هذا النوع.
وأضافت الحملة أن سخان المياه بالحرارة؛ وهي سخانات تأخذ الحرارة من مصدر آخر غير الطاقة الكهربائية، مثلًا في المستشفيات، وتأخذ الحرارة المتبقية من عمليات الغسيل وتسخن المياه بها، وهناك سخان المياه بالغاز، التي تستخدم الغاز في عملية التسخين؛ لذلك لا تنطبق عليها خانة القدرة الكهربائية، وسخان المياه الشمسي التي تستخدم الطاقة الشمسية في عملية التسخين، وكذلك الخزان الحراري للمياه، وهي خزانات معزولة، تستخدم لحفظ المياه الساخنة واستخدامها طوال الوقت، بغضّ النظر عن الطاقة المستخدمة في طريقة التسخين؛ لذلك لا تنطبق عليها مستويات كفاءة الطاقة وخانة القدرة الكهربائية.