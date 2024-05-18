"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الغذائية والمساعدات والحقائب الإيوائية بمناطق متفرقة بالسودان

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 906 حقائب إيوائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 5.210 أفراد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 531 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3.071 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
وقدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 329 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر إبريل 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 821 خدمة، وبلغت نسبة الذكور 69%، ونسبة الإناث 31%، بينما شكلت نسبة النازحين 14%، والمقيمين 86% من إجمالي المستفيدين.
وتوزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم أطراف وقياس أطراف وصيانة أطراف، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
فيما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 769 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مراكز الإيواء بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 3.762 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 حقيبة مواد عناية شخصية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المناقل بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 1.150 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.