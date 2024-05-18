"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع آلاف السلال الغذائية والمساعدات والحقائب الإيوائية بمناطق متفرقة بالسودان

كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 531 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3.071 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.