أمين عام التعاون الإسلامي يهنّئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

رفع الأمينُ العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، تهانيَه وتبريكاته للأمة الإسلامية، وملوك وأمراء ورؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وشارك الأمينُ العام دولةَ المقر المملكة العربية السعودية، رئيسةَ القمة الإسلامية الحالية؛ أفراحَها بمناسبة العيد، مقدمًا تهانيه وتبريكاته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
وتوجّه الأمين العام إلى الله عز وجل، بأن يجعل من هذه المناسبة بدايةً لفرج قريب، تلتئم فيه روحُ الأمّة الإسلامية من أجل أنْ تجتمع على الخير والبركة، ويعمّ الاستقرار والسلام والازدهار سائر بلدان العالم الإسلامي.