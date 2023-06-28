أمين عام التعاون الإسلامي يهنّئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

وتوجّه الأمين العام إلى الله عز وجل، بأن يجعل من هذه المناسبة بدايةً لفرج قريب، تلتئم فيه روحُ الأمّة الإسلامية من أجل أنْ تجتمع على الخير والبركة، ويعمّ الاستقرار والسلام والازدهار سائر بلدان العالم الإسلامي.