"5,567,084" مصلّيًا وزائرًا في المسجد النبوي على مدار الأسبوع الماضي

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن "12,744" من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات "141,319" زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد "11,753" شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف "3,763" مستفيدًا، كما قُدم "129,095" إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافة إلى "11,036" خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.