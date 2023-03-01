بين أحضان الأمطار وتكامل الخدمات.. "الطائف" مُحفزةً لمستقبلٍ صيفي واعد

وجاءت أمطار اليوم الأربعاء على "الطائف" مُحفزةً لمستقبلٍ صيفي واعد، ومقوماً وجاذباً سياحياً مُتجدداً، عقب تنبيهات المركز الوطني للأرصاد وكان متوقعاً أن تهطل بمشيئة الله تعالى، فيما تكاملت جهود الفرق التابعة للأمانة لمتابعة ما قد ينشأ من تلك الأمطار، كذلك تكامل الجهات الحكومية الميدانية ذات العلاقة، دون نشوء ما يُعكر ذلك الجمال الرباني ويعبث بلوحة المطر الفاخرة.