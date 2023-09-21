وفد من "اليونسكو" يزور المعرض التفاعلي حول "الرياض إكسبو 2030"

وذكر مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030 المهندس عبدالعزيز بن عبدالمحسن الغنام، أن الزيارة تأتي على هامش أعمال استضافة المملكة لاجتماع "لجنة التراث العالمي" بالرياض، والتي تهدف إلى رفع الوعي حول ملف الرياض إكسبو 2030، وتقديم لمحة حول العاصمة ومشروعاتها التنموية بحلول عام 2030، والذي يُعد عامًا تتوج به رحلة التحول غير المسبوقة التي تقودها رؤية المملكة 2030.