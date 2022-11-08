السديس يشيد بكلمة ولي العهد في قمة المناخ: تأكيد للشريعة وريادة المملكة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال رئاسة سموه النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.