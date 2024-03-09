مدير الرعاية الصحية بالمسجد الحرام: تعقيم السجاد يتم 12 مرة يوميًّا

محليات
مدير الرعاية الصحية بالمسجد الحرام: تعقيم السجاد يتم 12 مرة يوميًّا
العمليات تتم بمعقمات تبلغ 19 ألف لتر وعدد الكوادر أكثر من 4000 عامل
أكد مدير عام الوقاية والرعاية الصحية في المسجد الحرام حسن السويهري، أن تعقيم سجاد المسجد الحرام يتم 12 مرة يوميًّا.
وأشار إلى أن عمليات التعقيم تتم بمعقمات تبلغ 19 ألف لتر، وبكوادر تزيد على 4000 عامل.
وأضاف: قد تختلف المواعيد خلال شهر رمضان؛ حيث يدخل المصلي أحيانًا مع صلاة العصر ولا يغادر إلا بعد صلاة التراويح؛ ولذلك فسيتم تغيير المواعيد بما يضمن عدم إرباك حركة الحشود.
وأردف: هناك حوالى 170 موظفًا ومشرفًا للجوانب الصحية، و120 عاملًا لعمليات التعقيم ضد الحشرات يعملون على مدار الساعة، وكل إدارة من الإدارات المختصة لها مسؤوليات في العمل الإشرافي.