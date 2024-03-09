مدير الرعاية الصحية بالمسجد الحرام: تعقيم السجاد يتم 12 مرة يوميًّا

وأردف: هناك حوالى 170 موظفًا ومشرفًا للجوانب الصحية، و120 عاملًا لعمليات التعقيم ضد الحشرات يعملون على مدار الساعة، وكل إدارة من الإدارات المختصة لها مسؤوليات في العمل الإشرافي.