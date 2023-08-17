النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف ريال لمن يزوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة

وقالت النيابة العامة: من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال.