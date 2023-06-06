"تقني المدينة" يطلق برنامج الصيانة التطوعية لخدمة الحجاج والمعتمرين

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بوحدة الصيانة التطوعية وبمشاركة المعهد الصناعي الثانوي الأول والثاني بالمدينة المنورة برنامج الصيانة التطوعية لصيانة مركبات الحجاج والمعتمرين وصيانة المساجد على الطريق السريع بمنطقة المدينة المنورة دعماً لأهداف مبادرة طريق مكة.
وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي، أن البرنامج يهدف إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام لمرتادي الطرق السريعة وتقديم يد العون لهم، ونشر ثقافة التطوع ومنح المتدربين فرصة التطبيق على أرض الواقع.
وأكد أن البرنامج سيكون لمدة شهر بدءاً من 15 ذي القعدة 1444هـ إلى 15 ذي الحجة وبواقع 5 ساعات يومياً من الساعة 4:00 عصرا الى الساعة 9:00 مساءً، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام من كل سوء.