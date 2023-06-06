"تقني المدينة" يطلق برنامج الصيانة التطوعية لخدمة الحجاج والمعتمرين

وأكد أن البرنامج سيكون لمدة شهر بدءاً من 15 ذي القعدة 1444هـ إلى 15 ذي الحجة وبواقع 5 ساعات يومياً من الساعة 4:00 عصرا الى الساعة 9:00 مساءً، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام من كل سوء.