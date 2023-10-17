حرارة تنخفض وفيروس ينشط وملابس شتوية.. "أجواء الوسم" يرصدها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: عند دخول الوسم تُوَاصل الشمس انحدارها إلى الجنوب، وتبدأ الأجواء بالتحسن، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل، ويشعر الإنسان في البر بحاجته لإشعال النار ليلًا.