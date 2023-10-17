حرارة تنخفض وفيروس ينشط وملابس شتوية.. "أجواء الوسم" يرصدها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: عند دخول الوسم تُوَاصل الشمس انحدارها إلى الجنوب، وتبدأ الأجواء بالتحسن، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل، ويشعر الإنسان في البر بحاجته لإشعال النار ليلًا.
وأوضح "المسند"، أن في الوسم بداية تسخين الماء في الوسطى، وقد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلًا لاعتدال الجو، وينشط فيروس الإنفلونزا الموسمية بين الناس.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "في آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر".
وتابع يقول: "في موسم الوسم تبدأ هجرة طيور الحبارى، والكروان، والكرك الأصلع، وفي آخره تبدأ هجرة طيور الجوني، والكدري".