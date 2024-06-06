نصف درجة غليان الماء.. "المسند": "عرفات" يسجل أعلى حرارة في العالم و"منى" الـ 3

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة في مشعر عرفات سجلت ما يقارب نصف درجة غليان الماء، محتلاً بها "عرفات" أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.