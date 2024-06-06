نصف درجة غليان الماء.. "المسند": "عرفات" يسجل أعلى حرارة في العالم و"منى" الـ 3

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة في مشعر عرفات سجلت ما يقارب نصف درجة غليان الماء، محتلاً بها "عرفات" أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأرفق "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائمة تضم المدن والمواقع التى سجلت أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.
وأوضح أن عرفات سجل 48 درجة مئوية -نصف درجة غليان الماء- واحتل المرتبة الأولى عالمياً في درجات الحرارة، فيما جاءت منى في المرتبة الثالثة عالمياً مسجلة 47.8 درجة مئوية، وحلت المدينة في المرتبة الخامسة عالمياً، ثم الأحساء 46.5 مئوية في المرتبة الـ 13 عالمياً.