خلال أسبوع.. ضبط 2583 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف المناطق، في ضبط 2583 دراجة مخالفة خلال الفترة من 11 فبراير إلى 17 فبراير الجاري.
تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط 1146 دراجة مخالفة بالرياض، و35 بالعاصمة المقدّسة، و358 بمنطقة المدينة المنوّرة، و64 بالشرقية وضبط 1 بمنطقة عسير، و14 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و36 بحائل، و133 بالقصيم، وجازان 37 دراجة مخالفة، ونجران 22 ومنطقة الحدود الشمالية 21 والجوف 7 دراجات مخالفة، والباحة 1 فقط، و658 بجدة، و37 بالطائف، و13 بالقريات.
وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.