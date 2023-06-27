"الداخلية": نجاح المرحلة الأولى من خطط أمن الحج باكتمال تصعيد الحجيج

وأبان أن من وصل تقديم الخدمات الصحية لهم حتى الآن أكثر من 166 ألف مستفيد، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإجهاد الحراري وصل إلى 500 حالة وتم تلقيهم العلاج بشكل سريع والحمد لله، موصيًا في الوقت ذاته الحجيج بالراحة المتكررة والبعد عن الشمس بقدر الإمكان من خلال المظلات الواقية وشرب السوائل بكمية كافية وارتداء الكمامات خصوصًا في الأماكن التي يكون فيها أعداد كبيرة، والانتباه إلى سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن الصحة العامة للحجاج حتى الآن مطمئنة ولم يتم رصد أي تفشيات أو أمراض مهددة للصحة العامة.