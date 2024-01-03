جمعية "بشر" تناقش اكتشاف القوة المهنية وأثرها الفعّال في بناء العلامة الشخصية

ويكتسب اللقاء أهميته من أبعاد وأهمية الموضوع المطروح للنقاش، حيث تؤكد الدراسات والبحوث أن اكتشاف قوتك المهنية وبناء علامتك الشخصية هي رحلة ملهمة ومحفزة توسع آفاقك وتفتح أمامك طرقاً جديدة نحو التميز والتألق في مسيرتك المهنية، حيث تبدأ هذه الرحلة بالغوص في أعماق شخصيتك لاستكشاف مهاراتك ومواهبك الفريدة. كما أنه من خلال تحديد نقاط القوة هذه وتعزيزها، تبني أساساً متيناً لعلامة شخصية تتسم بالأصالة والتميز.. كل ذلك نتعرّف عليه من خلال هذا اللقاء الثري عبر الإجابة عن (6) مهام هي: هل القوة تكتسب؟ كيف أجدها وأين؟ ما الفرق بين الاستهلاك والاستثمار؟ ما العلامة الشخصية؟ وهل تتعلق بالشهرة؟ ما مفتاحها الوحيد؟ وماذا تقدم أو تضيف لي؟ وفهد عبدالعزيز النقيثان يحمل مؤهل ماجستير إدارة تربوية، وحاصل على رخصة المستشار المعتمد في استثمار نقاط القوة وفق منهجية منظمة Gallup، حيث قدم أكثر من ١٥٠٠ ساعة استشارية في استثمار القوة، كما أن النقيثان مهتم بالقيادة بنقاط القوة وتشكيل الهوية القيادية، ومن مؤلفاته كتاب "القوة تبدأ من هنا".