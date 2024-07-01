"السديس" يبحث مع سماحة المفتي ترتيبات إقامة ندوة فتوى الحرمين المرتقبة

كما استعرض رئيس الشؤون الدينية مع سماحته خطة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ والترتيبات الجارية لإقامة ندوة فتوى الحرمين المرتقبة وآثارها في التيسير على القاصدين في رحاب المسجد النبوي، بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية، مثمناً تعاون اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية على ما يقومون به من جهود عظيمة وتعاون مثمر في الحرمين الشريفين، ومشيداً بدعم سماحته لرئاسة الشؤون الدينية في إقامة الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.