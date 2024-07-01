"السديس" يبحث مع سماحة المفتي ترتيبات إقامة ندوة فتوى الحرمين المرتقبة
ثمن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ دعم سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، لبث رسالة الحرمين الشريفين، ونشر هدايات الإسلام وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمدّ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وفق منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه دولتنا المباركة.
واستنار رئيس الشؤون الدينية؛ بآراء وتوجيهات سماحة مفتي عام المملكة؛ خلال لقائه به في مكتبه، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف؛ حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية والتوجيهية والإرشادية بالحرمين الشريفين، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم في الحرمين الشريفين، وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين.
وقال رئيس الشؤون الدينية: "لقد استعرضت لسماحة المفتي جهود الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها طوال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥ هجرية، فضلاً عن المخرجات التي حققتها الرئاسة في الموسم؛ والخطط النوعية المتعلقة ببث رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبني قيم التسامح والاعتدال، وتعميق رسالة الإسلام الحق، ومبادئه السمحة الأصيلة المعتدلة".
كما استعرض رئيس الشؤون الدينية مع سماحته خطة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ والترتيبات الجارية لإقامة ندوة فتوى الحرمين المرتقبة وآثارها في التيسير على القاصدين في رحاب المسجد النبوي، بالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية، مثمناً تعاون اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية على ما يقومون به من جهود عظيمة وتعاون مثمر في الحرمين الشريفين، ومشيداً بدعم سماحته لرئاسة الشؤون الدينية في إقامة الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.