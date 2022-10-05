"سبل" يصدر طابعًا بريديًّا.. تخليدًا لليوم العالمي للمعلم

يشار إلى أن "سبل" من الطوابع البريدية والتذكارية، مع إصدار هذا الطابع وصلت إلى ما يقارب 470 طابعًا يتم إصدارها بشكل دوري، في العديد من المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستوى العالمي والإسلامي والعربي، كما يتم إصدارها في المشاركات الوطنية والعالمية وفي مختلف المجالات؛ لتكون حدثًا خالدًا للأجيال القادمة.