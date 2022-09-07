أمير جازان يبحث مع "الفالح" استراتيجية الاستثمار ومستهدفات المنطقة

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، وأبرزها: استراتيجية الاستثمار ومستهدفات المنطقة، ومعالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة، وتسهيل أعمالهم، والاطلاع على عدد من الموضوعات والقضايا الاستثمارية التي تتطلب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والترفيه، وقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات الأخرى؛ لما تتميز به منطقة جازان من ميزات نسبية نوعية، ستسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى السعودية.