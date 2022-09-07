أمير جازان يبحث مع "الفالح" استراتيجية الاستثمار ومستهدفات المنطقة

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مساء اليوم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي يزور المنطقة حاليًا.
وثمَّن الأمير محمد بن ناصر ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن، وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمنطقة، متمنيًا له التوفيق في زيارته المنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، وأبرزها: استراتيجية الاستثمار ومستهدفات المنطقة، ومعالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة، وتسهيل أعمالهم، والاطلاع على عدد من الموضوعات والقضايا الاستثمارية التي تتطلب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والترفيه، وقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات الأخرى؛ لما تتميز به منطقة جازان من ميزات نسبية نوعية، ستسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى السعودية.
ونوه المهندس الفالح بما تشهده منطقة جازان من تطوُّر ونمو في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الوزارة على خدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة.