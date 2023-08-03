لمعرفة الظروف المعيشية.. "الإحصاء" تنفذ مسح دخل وإنفاق الأسرة

ويعدّ هذا المسح أحد المسوح الميدانية العينية الأسرية التي تنفذ في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.