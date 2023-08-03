لمعرفة الظروف المعيشية.. "الإحصاء" تنفذ مسح دخل وإنفاق الأسرة

تنفّذ الهيئة العامة للإحصاء مسح دخل وإنفاق الأسرة؛ لمعرفة الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر.
ويعدّ هذا المسح أحد المسوح الميدانية العينية الأسرية التي تنفذ في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.
وتتضمّن الأهداف توفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر بحسب الخصائص السكانية والسكنية، وحساب متوسط الدخل السنوي للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وبيان توزيع الأفراد والأسر بحسب فئات الدخل والإنفاق، وتوفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي والدخل لقطاع الأسر المعيشية، إضافة إلى دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر.
وتتمثل الأدوات المستخدمة في المسح في "الاستيفاء الذاتي والمسح الميداني، وبدأ جمع البيانات في 20/ 3/ 2022 وينتهي في 26/ 2/ 2024.