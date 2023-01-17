"تعليم" و"تقني" الحدود الشمالية تُعلنان تأجيل بداية الدراسة إلى الـ9 صباحًا

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة "بنين وبنات" يومَي الأربعاء والخميس.
وأوضحت الإدارة أن هذا التأجيل يأتي لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وفقًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرات التدريبية ليومَي الأربعاء والخميس 26-25 / 06/ 1444هـ إلى الساعة التاسعة صباحًا لجميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة حرصًا على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة، وفقًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد.