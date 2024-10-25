مدينة أمريكية تحمل أسماء ثلاث مدن سعودية

وتتمتع هينسفيل، التي أُسست عام 1830 غرب وسط مقاطعة ليبرتي في جورجيا، بمكانةٍ متميزة؛ إذ تُعد مدينةً مزدهرةً تعتمد على مجموعة متنوّعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والخدمات، وتتميّز ببنية تحتية متطوّرة، كما تضم أكبر منشأة للجيش الأمريكي من حيث المساحة في شرق الولايات المتحدة.