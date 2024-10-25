مدينة أمريكية تحمل أسماء ثلاث مدن سعودية

تتزيَّن شوارع مدينة هينسفيل (Hinesville) بولاية جورجيا الأمريكية بأسماء مدن سعودية، وذلك تخليداً لذكرى حرب تحرير الكويت المعروفة باسم "عاصفة الصحراء"، التي اندلعت في بداية التسعينيات.
وأُطلقت على طرقٍ عدة في المدينة الأمريكية أسماءُ مدنٍ سعودية، مثل: "الرياض" و"الجبيل" و"الظهران"، إضافة إلى طريق ٍرئيسٍ سُمي "طريق عاصفة الصحراء"، وذلك بين عامَي 1992 و1993.
تأتي هذه الخطوة كجزءٍ من تقدير المجتمع الأمريكي للدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية في تحرير الكويت، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وتتمتع هينسفيل، التي أُسست عام 1830 غرب وسط مقاطعة ليبرتي في جورجيا، بمكانةٍ متميزة؛ إذ تُعد مدينةً مزدهرةً تعتمد على مجموعة متنوّعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والخدمات، وتتميّز ببنية تحتية متطوّرة، كما تضم أكبر منشأة للجيش الأمريكي من حيث المساحة في شرق الولايات المتحدة.