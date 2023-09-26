بعنوان "الازدهار للجميع".. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقيم ندوة حول معرض الرياض إكسبو 2030

‬أقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، بتنظيم الفريق الفني لملف الرياض إكسبو 2030، في العاصمة الفرنسية باريس، ندوةً بعنوان "الازدهار للجميع" -أحد الموضوعات الفرعية لمعرض الرياض إكسبو 2030- بحضور عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض، قدّم خلالها وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ومستشار الشمولية دانيال سوبيل كلمات تناولت ملف المملكة وعنوان الندوة.