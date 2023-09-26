بعنوان "الازدهار للجميع".. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقيم ندوة حول معرض الرياض إكسبو 2030

أقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، بتنظيم الفريق الفني لملف الرياض إكسبو 2030، في العاصمة الفرنسية باريس، ندوةً بعنوان "الازدهار للجميع" -أحد الموضوعات الفرعية لمعرض الرياض إكسبو 2030- بحضور عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض، قدّم خلالها وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ومستشار الشمولية دانيال سوبيل كلمات تناولت ملف المملكة وعنوان الندوة.
وخلال الندوة، قال وزير السياحة: "يأتي عنوان معرض الرياض إكسبو 2030 -حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل- ضمن سعي المملكة لمدّ جسور التواصل والتعاون الدولي لمعالجة أوجه التفاوت والاختلافات العالمية نحو عالم أكثر شمولية واستدامة"، وتلتزم المملكة، كدولة مستضيفة، بالعمل مع الجميع لخلق عالمٍ مزدهر، وهذه ليست مجرد رؤية؛ بل واقع عالمي".
من جانبه، قال جيري إنزيريلو: "تعيش المملكة تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات، وتشهد انفتاحًا في المجالات المتعددة؛ منها المجال الاستثماري والثقافي والسياحي، والتي ستسهم في تحقيق وعدها بإقامة نسخة استثنائية في معرض الرياض إكسبو 2030".
وأضاف: "ليست غاية المملكة الفوز بملف الاستضافة فقط، بل ضمن سعيها لإثراء العالم بما ما لديها من ثقافة وتراث إنساني عميق ومتنوع، ومدى ترحاب أهلها"، منوهًا بما عايشه شخصيًا من مبادرات تنموية نوعية ومشروعات كبرى تجعل من المملكة الوجهة المثلى لإقامة المعرض.
فيما قال مستشار الشمولية دانيال سوبيل: "يرسخ الازدهار للجميع -أحد الموضوعات الفرعية لمعرض الرياض إكسبو 2030- أن مفهوم التعليم للجميع هو أفضل وسيلة لإتاحة فرص عادلة للفئات المجتمعية كافة".
وأضاف: "لقد أبهرني في المملكة العربية السعودية تعطّشها الإيجابي للامتياز بالتعليم؛ الذي سيُسهم في تحقيق موضوع الازدهار للجميع".
يُذكر أن الندوة المقامة تأتي ضمن سلسلة ندوات تعقدها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعاصمة الفرنسية باريس؛ بهدف التعريف بالموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية للمعرض، وربطها بالدول المشاركة وتعزيز أهميتها لديهم، إضافة إلى جمع الأفكار والآراء والمدخلات من المندوبين حول مدى ملاءمة الموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية لهم.