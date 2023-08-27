"السديس" يؤكد على أهمية استشعار دور الأسرة لخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب

وثمَّن وليد البلادي، مدير مجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بحي العوالي، زيارة رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحاً أن التواصل المستمر لأولياء الأمور مع المدرسة؛ يخلق جواً من الطمأنينة والتحفيز والثقة، ويدعم المدرسة في رسالتها التعليمية التربوية.