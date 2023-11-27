لا "مطرية معتبرة" لـ 5 أيام مقبلة.."الحصيني": الثياب الشتوية لأهل الوسطى والشمالية

وأوضح أن منخفض أصله قطبي متوقع أن يؤثر في تركيا ببعض الثلوج مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة تمتد إلى شرق المتوسط، ولا يستبعد بعض الأمطار على أقصى شمال المملكة، يتبع ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في الحرارة.