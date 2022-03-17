"H" يجثم ولـ"الباردة" ذروة.. "المسند": في القطب تشرق الشمس مرة في السنة!

وأردف: "في القطب الشمالي تشرق الشمس مرة واحدة في السنة وذلك يوم غد 18 مارس، وتبقى تدور حول الأفق لفترة 6 أشهر حتى تغرب تماماً في 26 سبتمبر، فيحل الظلام بقية السنة حتى تشرق مرة أخرى في 18 مارس من العام القادم (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة)".