"H" يجثم ولـ"الباردة" ذروة.. "المسند": في القطب تشرق الشمس مرة في السنة!
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن الكتلة الهوائية الباردة تتربع فوق أجواء السعودية اليوم وتخفض درجة الحرارة أكثر، وذروة الموجة الباردة اليوم على وجه التقريب، مشيراً إلى أن "المرتفع الجوي H يجثم فوق أجوائنا، وينتج عنه استقرار جوي بوجه عام".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأجواء غير صافية ومغبرة؛ جراء عاصفة يوم أمس وذلك جنوبي الشرقية والرياض وكذلك في نجران وعسير والباحة، كما كان متوقعاً العاصفة الغبارية وصلت إلى اليمن.
وتابع: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية اليوم، وقد تثير الغبار على أجزاء من الشرقية ومنطقة الرياض والربع الخالي ونجران".
وأردف: "في القطب الشمالي تشرق الشمس مرة واحدة في السنة وذلك يوم غد 18 مارس، وتبقى تدور حول الأفق لفترة 6 أشهر حتى تغرب تماماً في 26 سبتمبر، فيحل الظلام بقية السنة حتى تشرق مرة أخرى في 18 مارس من العام القادم (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة)".