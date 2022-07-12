وزير التعليم يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

وقال: "إن وزارة التعليم تسعد بالمشاركة السنوية في تفويج حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم، من خلال كشافة وزارة التعليم الذين يقدمون جهوداً تطوعية مميّزة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية تجاه الحجاج والمعتمرين"، مشيراً إلى أن إسهام كشافة التعليم وجميع المشاركين والمشاركات في الأعمال التطوعية تعكس الصورة الحقيقية التي يتحلى بها مواطن المملكة من فعل الخير وتقديم المساعدة، والوقوف جنباً إلى جنب مع مساعي وتوجهات قيادتنا الرشيدة وخدمتها في مختلف المجالات مع القطاعات الحكومية كافة.