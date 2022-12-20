كينيا تقترح خطة من 23 محوراً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان استعداد قطاع الأعمال السعودي للدفع بمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكينيا، خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.