محليات

مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بحائل لترويجه "الشبو"

توقيفه واتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بحائل لترويجه "الشبو"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الفلبينية بمنطقة حائل لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

النيابة العامة
حائل
الشبو
مادة الميثامفيتامين المخدر

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