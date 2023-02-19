طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

وشهدت مدارس "تعليم الرياض" خلال أسبوع الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي بدأ الأحد الماضي، واختتم فعالياته الخميس 25 رجب 1444هـ، العديد من المشاركات والصور الاحتفالية المختلفة للطلاب والطالبات، ومنها تقديم العروض والألوان التراثية التي ازدانت بالثياب والأزياء الوطنية التراثية المعبّرة عن أصالة الوطن وتاريخه العريق.