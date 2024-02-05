31 مئوية.. جازان تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن الحالة العامة للطقس تشهد سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف)؛ في حين لا يزال الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة؛ بينما تتراوح درجات الحرارة بين 31 مئوية في جازان و2 مئوية بطريف.