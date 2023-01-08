أكاديمية التميز تشارك تجربتها التعليمية الرائدة في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي وتعلن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج "الإثراء"

الجدير بالذكر أن أكاديمية التميز أعلنت فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج "الإثراء"، أحد برامجها الرئيسية، والذي يمنح المشاركين فيه درجة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة IE الإسبانية بعد دراسة تستمر لمدة 6 أشهر. حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة المتدربين على الإلمام بالمفاهيم المالية، وتعزيز خبراتهم العملية في القطاع المالي والمُحاسبي، ويقدم البرنامج بدعم كامل من الأكاديمية.