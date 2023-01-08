أكاديمية التميز تشارك تجربتها التعليمية الرائدة في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي وتعلن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج "الإثراء"

شاركت أكاديمية التميز المالي والمحاسبي، في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي تحت شعار "الإعداد المبكر لسوق العمل"، والذي نظمته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور "ماجد القصبي"، على مدار 3 أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
حيث قامت الأكاديمية من خلال مشاركتها في المؤتمر بإظهار دورها الريادي في تطوير التعليم المحاسبي، من خلال عرض برامجها المتميزة والتي تعنى بتمكين القياديين والموظفين وحديثي التخرج، وإقامة ورش عمل متخصصة في المجال المالي والمحاسبي.
وقال مدير عام أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي الأستاذ "بدر الدويس"، إن مشاركة الأكاديمية في هذا المحفل التعليمي دليل على مكانتها في تطوير التعليم المحاسبي، وتخريج شباب يتمتعون بكافة المهارات التي تؤهلهم للعمل في السوق المحاسبي والتي تتضاعف أهميته كل عام.
الجدير بالذكر أن أكاديمية التميز أعلنت فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة لبرنامج "الإثراء"، أحد برامجها الرئيسية، والذي يمنح المشاركين فيه درجة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة IE الإسبانية بعد دراسة تستمر لمدة 6 أشهر. حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة المتدربين على الإلمام بالمفاهيم المالية، وتعزيز خبراتهم العملية في القطاع المالي والمُحاسبي، ويقدم البرنامج بدعم كامل من الأكاديمية.
ويستمر باب التسجيل مفتوحاً للالتحاق بالبرنامج حتى 16 فبراير من العام الجاري، ويمكن التسجيل من خلال الرابط .