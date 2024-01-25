رحلة إثرائية وتاريخية وحكايات.. "متحف برج الساعة".. أعلى نقطة بمكة وابتكارات

وعما يتضمنه المتحف، أشارت الوزارة إلى أن المتحف فلكي، ويقع في أعلى نقطة في مكة المكرمة، ويتضمن سيرة علماء المسلمين المختصين في علم الفضاء، وتقنيات إنشاء أكبر ساعة في العالم.