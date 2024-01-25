رحلة إثرائية وتاريخية وحكايات.. "متحف برج الساعة".. أعلى نقطة بمكة وابتكارات

أبرزت وزارة الحج والعمرة القيمة الإثرائية لمتحف برج الساعة بمكة، مشيرةً إلى طبيعة ما يتضمنه المتحف من محطات معرفية.
وأوضحت "الحج"، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "متحف برج الساعة محطة إثرائية، ورحلة تاريخية، وحكايات تأخذ الزوّار من قلب مكة المكرمة إلى محطات معرفية متنوعة ومشوِّقة".
وعما يتضمنه المتحف، أشارت الوزارة إلى أن المتحف فلكي، ويقع في أعلى نقطة في مكة المكرمة، ويتضمن سيرة علماء المسلمين المختصين في علم الفضاء، وتقنيات إنشاء أكبر ساعة في العالم.
وأضافت: يتضمن المتحف "الكون وما يشمله من نجوم وكواكب، وابتكارات الإنسان لمعرفة الوقت".