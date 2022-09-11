"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.