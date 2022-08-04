البروفيسور أبو شايقة.. أول سعودي يحصد الزمالة من الأكاديمية الأمريكية للتمريض

حصل البرفيسور أحمد بن عيسى أبو شايقة، على زمالة الأكاديمية الأمريكية للتمريض كأول سعودي؛ وفق ما أعلنته أكاديميةFellow of American Academy of Nursing (FAAN) مؤخرًا، وهي تمثل أعلى زمالة عالمية في مجال إدارة وممارسة مهنة التمريض على مستوى العالم.
وجاء حصد "أبو شايقة" لزمالة الأكاديمية، كأول برفسور سعودي متخصص في مجال التمريض؛ نظير مساهمته الفاعلة في تبني استراتيجيات وبرامج حديثة في سبيل الارتقاء وتطوير الأبحاث في ممارسة مهنة التمريض محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
وعبّر البرفسور "أبو شايقة" عن سعادته بهذا التتويج؛ إذ تُمَثل مهنة التمريض أحد المجالات الواعدة للكفاءات الوطنية لبناء مستقبل صحي زاهر يساهم في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن وتطوير بيئة العمل، لتحقق نسبة كبيرة في توطين مهنة التمريض، التي تعاني من نقصٍ حادٍّ ومتزايد في ظل المستجدات العالمية التي يشهدها العالم يوميًّا على مختلف الأصعدة.
ويُعد البرفيسور أحمد أبو شايقة عميد كلية التمريض بجامعة الملك سعود سابقًا، أحد الكفاءات الوطنية التي ساهمت في تأسيس جمعية التمريض السعودية، وحاصل على عدد من الشهادات الأكاديمية المتخصصة في مجال إدارة وممارسة التمريض: (RN، MS، MHHA، PhD، FAAN).