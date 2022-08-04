البروفيسور أبو شايقة.. أول سعودي يحصد الزمالة من الأكاديمية الأمريكية للتمريض

وعبّر البرفسور "أبو شايقة" عن سعادته بهذا التتويج؛ إذ تُمَثل مهنة التمريض أحد المجالات الواعدة للكفاءات الوطنية لبناء مستقبل صحي زاهر يساهم في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن وتطوير بيئة العمل، لتحقق نسبة كبيرة في توطين مهنة التمريض، التي تعاني من نقصٍ حادٍّ ومتزايد في ظل المستجدات العالمية التي يشهدها العالم يوميًّا على مختلف الأصعدة.