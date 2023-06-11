"الحصيني": الممطرة الـ17 تلفظ أنفاسها ومتوقع اليوم أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لمتوسطة هنا

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة المدارية التي أطلق عليها اسم (بيبارجوي) في بحر العرب لا تزال إعصاراً من الدرجة الثانية تتحرك شمالاً وشمال شرق باتجاه باكستان، ولا يوجد تأثير لها مباشر على دول جنوب الجزيرة العربية عدا ارتفاع الأمواج في بحر العرب.