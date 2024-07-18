أمانة الشرقية: بدء صيانة وتطوير طريق الرياض.. اعتبارًا من الغد

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غدًا، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، أعمال الصيانة والتطوير لطريق الرياض، من تقاطع طريق أبو حدرية، واستكمال أعمال صيانة طريق الرياض وحتى طريق الظهران الجبيل، على الطريق الرئيسي باتجاه الدمام بطول 5 كم، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للطريق وسيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل، وذلك لتحقيق مستهدفات رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال ستستغرق 28 يومًا، ابتداءً من يوم غد، 13 - 01 - 1446هـ الموافق 19 يوليو 2024م، مشيرة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
ودعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالتحويلات والطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.