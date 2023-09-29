مستشفى الدكتور سليمان الحبيب السويدي يجري عمليات زراعة كلى ناجحة لحالات معقدة

وتابع قائلاً أن هذه الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القسم، أهلته لتقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، في تخصص زراعة الكلى، علاوة على أن المركز يجد الإسناد من أقسام أخرى تحظى أيضاً بقدرات كبيرة كأقسام المسالك البولية، الكلى والتخدير، حيث تتكامل أدوراها وتشكل فريقاً واحداً لضمان تحقيق أفضل النتائج في عمليات زراعة الكلى، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه وحدة العناية المركزة التي تقوم بمتابعة حالات زراعة الكلى عبر طاقم طبي مؤهل في إجراءات العناية المركزة، تحت إشراف استشاريين متخصصيين، على مدار الساعة إضافة إلي كوادر تمريضية ذات خبرة عالية لمراقبة المريض لحظة بلحظة.