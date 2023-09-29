مستشفى الدكتور سليمان الحبيب السويدي يجري عمليات زراعة كلى ناجحة لحالات معقدة

بفضل من الله- تمكن مركز زراعة الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من إجراء عدة عمليات نقل وزراعة كلى بنجاح كبير، لمرضى مصابين بالفشل الكلوي، إذ كانوا يعيشون على جلسات الغسيل الدموي بواقع جلستين أوثلاث جلسات أسبوعياً، واكتنف بعض الحالات الكثير من التعقيدات الصحية والجراحية الحادة، التي تسببت في رفض بعض المستشفيات والمراكز في إجراء عمليات الزراعة لهذه الحالات.
وقال د. طارق الزهراني استشاري جراحة المسالك البولية، أن من بين هذه الحالات مرضى يعانون من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، واشكالات صحية بالقلب، ويبدأ التدخل الطبي في هذه الحالات بفحوصات مكثفة ودقيقة للدم، والكشف على كافة أجهزة الجسم، وقياس المناعة والتجانس والتطابق في الأنسجة، والتصوير الأشعاعي للبطن والأوعية الدموية، بالإضافة إلى فحوصات أخرى دقيقة للمتبرع.
وقال د. طارق أن العمليات التي أجريت بالمركز تكللت ولله الحمد بالنجاح التام، ودون أي مضاعفات أو مخاطر على المتبرعين أو المستقبلين، مضيفاً أن المركز يعد من أفضل مراكز زراعة الكلى بالشرق الأوسط ، ويضم نخبة من الكفاءات الطبية التي تتميز بالتأهيل العلمي الرفيع والخبرة الواسعة في كُبرَى المستشفيات الأوربية والأمريكية، وطاقم تمريضي وفني متمرس، إضافة إلى أن المركز أيضاً مزود بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية.
وتابع قائلاً أن هذه الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القسم، أهلته لتقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، في تخصص زراعة الكلى، علاوة على أن المركز يجد الإسناد من أقسام أخرى تحظى أيضاً بقدرات كبيرة كأقسام المسالك البولية، الكلى والتخدير، حيث تتكامل أدوراها وتشكل فريقاً واحداً لضمان تحقيق أفضل النتائج في عمليات زراعة الكلى، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه وحدة العناية المركزة التي تقوم بمتابعة حالات زراعة الكلى عبر طاقم طبي مؤهل في إجراءات العناية المركزة، تحت إشراف استشاريين متخصصيين، على مدار الساعة إضافة إلي كوادر تمريضية ذات خبرة عالية لمراقبة المريض لحظة بلحظة.
وتتوفر كذلك غرف عمليات وفق أعلى المواصفات، ومجهزة بأحدث التقنيات إضافة إلى أن المستشفى يتمتع بمختبر متطور يتميز بدقة النتائج، وحاصل على شهادات الاعتماد العالمية، والتي من بينها شهادة التميز بمستشفيات العالم العربي والشرق الأوسط من Arab Health.
ويحظى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي بسجلٍ حافل من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.