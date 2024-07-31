مجلس بلدية إنجليزية يستعين بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات

استعان أحد المجالس البلدية الإنجليزية بخدمات الذكاء الاصطناعي لأول مرة من أجل الرد على استفسارات سكان البلدية المختلفة.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن بلدية "تلفورد آند وركن" تستعين منذ عام 2021 بمساعد رقمي للرد على الاتصالات الهاتفية الواردة إلى البلدية من دون الحاجة للتحدث إلى أي موظفين.
ولكن بدأت حاليًا إدماج هذا المساعد مع خدمات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة المزيد من الأشخاص من دون الحاجة نهائيًا لأي تدخل بشري.
وتقول البلدية: إنه بترقية النظام، بات قادرًا على الإجابة والاستماع والتحدث وإرسال المعلومات مباشرة إلى أجهزة العملاء من دون الحاجة لأي تدخل بشري.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسمح لموظفي خدمة العملاء بالتركيز على التعامل مع القضايا الأكثر تعقيدًا.
يُذكر أنه منذ إنشاء هذا المساعد تم خفض أوقات انتظار العملاء بنسبة 50% في البلدية، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة حاليًا مع استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.
قالت المستشارة زونا هانينجتون من البلدية: "تم بناء ميزة المساعد الآلي الجديدة على قاعدة معرفية واسعة من معلومات المجلس التي تم اختبارها على نطاق واسع".
وأضافت قائلةً: "من خلال استخدام التكنولوجيا للتعامل مع هذه الاستفسارات البسيطة نسبيًا، فإننا نمكّن موظفينا من التركيز على قضايا أكثر أهمية، مما يعني أنه يمكننا مساعدة المزيد من الأشخاص بسرعة أكبر".
وأتمت قائلةً: "هذا يجعلنا أكثر كفاءة وفعالية لسكاننا، الذين يمكنهم الآن الوصول إلى مجموعة أوسع من خدمات المجلس على مدار 24 ساعة في اليوم."