مجلس بلدية إنجليزية يستعين بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات

يُذكر أنه منذ إنشاء هذا المساعد تم خفض أوقات انتظار العملاء بنسبة 50% في البلدية، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة حاليًا مع استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي.