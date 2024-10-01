مع النموّ الكبير وهدف الـ100 مليون سائح.. "العقيلي": السياحةُ بوابةُ الاستثمارات الأجنبية في السعودية

وبالأرقام والإحصائيات، يرصد "العقيلي" ما حققته المؤشرات السياحية من قفزات طموحة، ويقول: "خلال العام الجاري حقّقت المؤشرات السياحية قفزات طموحة بحسب إحصاءات وزارة السياحة؛ حيث استقبلت المملكة 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو من العام 2024، بزيادة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 73% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وبلغ عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 4.2 مليون سائح من الخارج، بنسبة نمو 25% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، ونسبة نمو تقدر بحوالي 656% مقارنة بالفترة المماثلة من 2019".