مكة المكرمة: أولية على عودة الأمطار على أجزاء عدة من المنطقة بما فيها الشريط الساحلي

ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا بساعات النهار من يوم الجمعة لتكاثر الغيوم على وسط البحر الأحمر، ويُحتمل أن تندفع لبعض المناطق الساحلية من المدينة المنورة وشمال مكة المكرمة وتترافق بهطول أمطار متفرقة قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا. ومع مرور ساعات الليل تمتد الأمطار المتفرقة لأجزاء من المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال غرب الرياض، بالإضافة إلى العديد من محافظات مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة وأجزاء من محافظة جدة.