مكة المكرمة: أولية على عودة الأمطار على أجزاء عدة من المنطقة بما فيها الشريط الساحلي

تشير أحدث الخرائط الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بعبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال المملكة العربية السعودية مع عطلة نهاية الأسبوع 22 و23 ديسمبر؛ وذلك بالتزامن مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر وبالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية نحو المنطقة؛ بحيث تعود فرص الأمطار على بعض مناطق المملكة.
ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا بساعات النهار من يوم الجمعة لتكاثر الغيوم على وسط البحر الأحمر، ويُحتمل أن تندفع لبعض المناطق الساحلية من المدينة المنورة وشمال مكة المكرمة وتترافق بهطول أمطار متفرقة قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا. ومع مرور ساعات الليل تمتد الأمطار المتفرقة لأجزاء من المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال غرب الرياض، بالإضافة إلى العديد من محافظات مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة وأجزاء من محافظة جدة.
أما يوم السبت، فتبقى الفرصة واردة على شكل حزام ممطر يمتد من مكة المكرمة وأجزاء من سواحلها غربًا، ومرورًا بجنوب منطقة المدينة المنورة والقصيم وشمال منطقة الرياض وصولًا لشمال المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث الرعد أحيانًا.