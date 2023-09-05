أدير العقارية تحقق نجاحًا مميزًا في مزاد "رسيل الاحساء" ببيع أرض مساحتها تتجاوز ٢٩ ألف متر مربع بسعر 2,230 ريال للمتر الواحد

وقد شهد المزاد الذي أقيم يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م، في فندق مكان بمدينة الأحساء، حضوراً كبيراً من قبل نخبة المستثمرين وشركات التطوير العقاري في المملكة، وتميّز بمستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية الذي تتسم به عادةً مزادات شركة "أدير العقارية"، مما ساهم في جعل الحدث فرصة مثالية للمشاركين للتنافس فيما بينهم للفوز بأرض "رسيل الأحساء" الواعدة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في حي غرناطة وسط مدينة الأحساء، وتتفرد بجودة ومتانة بنيّتها التحتية وتوفيرها فرصًا استثمارية نوعية.