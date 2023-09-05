أدير العقارية تحقق نجاحًا مميزًا في مزاد "رسيل الاحساء" ببيع أرض مساحتها تتجاوز ٢٩ ألف متر مربع بسعر 2,230 ريال للمتر الواحد

أعلنت شركة "أدير العقارية"، عن نجاحها في تنظيم المزاد وإتمام بيع أرض "رسيل الأحساء" التي تمتد على مساحة صافية تبلغ 29,384.90م²؛ حيث وصل سعر متر الأرض الفريدة من نوعها إلى 2,230 ريالاً سعوديًا، وبقيمة مالية إجمالية بلغت 70,688,682.76 ريال (شامل قيمة السعي والتصرفات العقارية).
وقد شهد المزاد الذي أقيم يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م، في فندق مكان بمدينة الأحساء، حضوراً كبيراً من قبل نخبة المستثمرين وشركات التطوير العقاري في المملكة، وتميّز بمستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية الذي تتسم به عادةً مزادات شركة "أدير العقارية"، مما ساهم في جعل الحدث فرصة مثالية للمشاركين للتنافس فيما بينهم للفوز بأرض "رسيل الأحساء" الواعدة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في حي غرناطة وسط مدينة الأحساء، وتتفرد بجودة ومتانة بنيّتها التحتية وتوفيرها فرصًا استثمارية نوعية.
من جانبه علق سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية على نجاح المزاد قائلاً: نحن فخورون للغاية بنجاحنا في تسويق وبيع أرض "رسيل الأحساء"، والذي يؤكد ثقة المستثمرين في مشاريعنا العقارية. ويسعدنا أن نكون جزءًا من تنمية الأحساء، التي تعد واحدة من أهم مناطق المملكة الاقتصادية".
وأضاف: يعكس نجاح المزاد تفوق شركة أدير العقارية في قطاع التسويق العقاري، حيث تحرص الشركة على تحقيق أعلى قيمة لمشاريع عملائها، مع التزامها المُطلق بمواصلة تقديم مشاريع استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق بكفاءة عالية.
الجدير بالذكر أن شركة "أدير العقارية" تأسست على أسس متينة من الاحترافية والجودة، وتسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات والفرص لعملائها والمستثمرين في العقارات. ومع نجاحها في مزاد "رسيل الأحساء"، تؤكد الشركة مرة أخرى التزامها الكامل بتحقيق أعلى معايير الجودة والاحترافية في جميع أعمالها بما يلبي تطلعات العملاء والمستثمرين.