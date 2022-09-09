تحسين جراحة الكتف.. منجز سعودي جديد في الكونجرس الأوروبي السنوي

شارك السعودي الدكتور نواف بن رواف الفهد بمنجز علمي مع فريق بحثي من مستشفى نوتنجهام الجامعي في المملكة المتحدة؛ إذ تمكَّن من إيجاد طريقة مبتكرة، ستساهم في تحسين نتائج جراحة الكتف.
وتأتي هذه الطريقة من خلال إمكانية مقارنة وتحويل نتائج المقاييس الأوروبية الجراحية إلى مقاييس الجراحة في أمريكا الشمالية، والعكس.
وشارك "الفهد" -وهو استشاري تأهيل العضلات والعظام- في الكونجرس الأوروبي السنوي لجرَّاحي الكتف والمرفق، المقام في مدينة دبلن في إيرلندا خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 سبتمبر من عام 2022م.
وتساهم هذه الطريقة في مساعدة جرَّاحي العظام والمتخصصين والباحثين حول العالم في اختبار الطرق الجراحية والعلاجية الجديدة، من خلال نماذج ومعادلات، وصل إليها بحثه مع الفريق البحثي البريطاني.
وكرَّمت إدارة المؤتمر الدكتور نواف الفهد نظير تميُّز المنجز، والورقة العلمية المقدَّمة في هذا المحفل العلمي الأوروبي.