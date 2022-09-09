تحسين جراحة الكتف.. منجز سعودي جديد في الكونجرس الأوروبي السنوي

وشارك "الفهد" -وهو استشاري تأهيل العضلات والعظام- في الكونجرس الأوروبي السنوي لجرَّاحي الكتف والمرفق، المقام في مدينة دبلن في إيرلندا خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 سبتمبر من عام 2022م.