أمانة جدة تنفذ عدداً من مشاريع تخفيض المياه السطحية وتطوير البنية التحتية لأكثر من 64 كيلومتراً

كشفت أمانة محافظة جدة أنها تعمل على استهداف عدد من أحياء شمال شرق المحافظة بمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية، والتي تشمل في مراحلها (الثانية والثالثة والرابعة) وتنفيذ أكثر من 64 كيلومتراً طولياً من شبكة الأنابيب.
وقالت الأمانة إن مشاريعها لتخفيض منسوب المياه السطحية تمثل أحد أهم مشاريع البنية التحتية، وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبلغت التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث نحو 55 مليون ريال.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن منطقة الفلاح 3 والشوارع المتضررة بأحياء الصالحية والرحمانية تشهد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن مرحلتيه الثانية والثالثة واللتين تستهدفان إنشاء وتنفيذ ما يزيد على 27.2 كم طولي من الأنابيب المثقبة، مبيناً أن المرحلة الثالثة تستهدف "الشوارع المتضررة" بمنطقة الكوثر، وتشمل إنشاء وتنفيذ أنابيب بطول 13،6 كم طولي والمرحلة الرابعة لحي الريان وتشمل 15.99 كم طولي من الأنابيب.
وأضاف أن عدداً من الأحياء تشهد تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة، وذلك في كل من: طيبة، الهدى، الأجاويد، طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقًا)، الحمدانية، الصالحية، الريان، الرحمانية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بحي التيسير، حي الفلاح 1/2/4، وحي الأصالة، كما سيجري خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن مشاريع جديدة لبرنامج تصريف مياه الامطار.
يُذكر أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار جهود أمانة جدة لرفع الضرر عن السكان وحماية المرافق العامة، والارتقاء بالبنية التحتية، بجانب تعزيز التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات في المدينة.