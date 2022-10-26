أمانة جدة تنفذ عدداً من مشاريع تخفيض المياه السطحية وتطوير البنية التحتية لأكثر من 64 كيلومتراً

وأضاف أن عدداً من الأحياء تشهد تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة، وذلك في كل من: طيبة، الهدى، الأجاويد، طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقًا)، الحمدانية، الصالحية، الريان، الرحمانية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بحي التيسير، حي الفلاح 1/2/4، وحي الأصالة، كما سيجري خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن مشاريع جديدة لبرنامج تصريف مياه الامطار.