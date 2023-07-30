"الشيخ": موقع المملكة الجغرافي يعطيها دورًا رياديًّا في الخدمات اللوجستية

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو بـ "مجموعة أكسفورد للأعمال" إيرك أندريه دي بلوا، إن مقابلة "الشيخ" كشفت عن الجوانب التفصيلية للجهود التي نجحت من خلالها المملكة في الاستفادة من القطاعات ذات الإمكانات العالية في النمو الاقتصادي لتحقيق النتائج المطلوبة، حتى إبان فترة جائحة كورونا التي أسهمت بسبب الظروف القاهِرة في تعزيز الوعي بأهمية الاتصال، والدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الخدمات اللوجستية في الحفاظ على سلاسل التوريد الأساسية، مُشيدًا بجهود المملكة في الاستفادة من مزاياها الجغرافية الممتدة على طول طرق التجارة العالمية في تقديم خدمات نقل وخدمات لوجستية مميَّزة، متوقعًا أن تكون هذه القطاعات من المساهمين الرئيسيين في النموالاقتصادي الجديد تحت مظلة رؤية 2030، وأن يكون مدعومًا بالابتكار والاستثمار؛ لا سيما أن الشباب هم الغالبية في التركيبة السكانية؛مما يتيح للمملكة توظيف طاقاتهم في دفع الاقتصاد الرقمي إلى آفاق أرحب.