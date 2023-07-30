"الشيخ": موقع المملكة الجغرافي يعطيها دورًا رياديًّا في الخدمات اللوجستية

أشاد الرئيس التنفيذي لِشركة "لوجي بوينت" فاروق الشيخ، بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في توظيف جهودها؛لِتصبح مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية والنقل؛ لا سيما أن المملكة تحظى بموقع استراتيجي فريد، يرتكز على طرق التجارة الدولية،والذي يؤكد تأهُّبها لِتقديم دعمٍ واسع النطاق في الحالات الطارئة، أو الأحداث غير المتوقعة.
جاء ذلك خلال مقابلةٍ اجراها "الشيخ" مؤخرًا، مع قناة البث عبر الفضاء الإلكتروني، التابعة لمجموعة "أكسفورد للأعمال"، والشهيرة باسم "المنصة العالمية"، والتي توسّع من خلالها حديثه عن ديمومة الجهود المنصبَّة من الأطراف المعنيَّة في الحملة الوطنية الساعية لتطبيق المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ لتكون في صميم التوسُّع الاقتصادي المستقبلي، مُشيرًا إلى أن المملكة تُعَدُّ بوابةً لثلاث قارات مختلفة، تُمكِّن بفضل موقعها الجغرافي، من الوصول إلى أكثر من مليار شخص عبر البحر في أقل من يومَين.
وأضاف: "لا تُعَدُّ طرق التجارة في المملكة رئيسية بين الشرق والغرب فحسب، بل إننا نقع في وسط الطريق، وهو ما يُمكِّننا من توفير الدعم اللازم في الحالات المُلحَّة والأزمات".
وواصل "الشيخ": "بينما تمثل المبادرات التي اتخذتها الحكومة والقطاع الخاص تحديًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، نجد في الوقت ذاته أنها وفَّرت فرصًا لتنفيذ التغييرات، بما في ذلك الاستثمار في التقنيات الخضراء، وكفاءة الطاقة وتقليل النفايات، وهو ما يتجلَّى في مرتكزات رؤية المملكة التحوُّلية 2030 في أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة المتمثلة في تقليل البصمة الكربونية، وصافي الانبعاثات في المملكة، وتقليل انبعاثات غاز الميثان العالمية، وزيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن المبادرات الرئيسية الهادفة إلى توفير نمط حياة صحي مدعوم بالتدريب والتعليم والحماية الاجتماعية".
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو بـ "مجموعة أكسفورد للأعمال" إيرك أندريه دي بلوا، إن مقابلة "الشيخ" كشفت عن الجوانب التفصيلية للجهود التي نجحت من خلالها المملكة في الاستفادة من القطاعات ذات الإمكانات العالية في النمو الاقتصادي لتحقيق النتائج المطلوبة، حتى إبان فترة جائحة كورونا التي أسهمت بسبب الظروف القاهِرة في تعزيز الوعي بأهمية الاتصال، والدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الخدمات اللوجستية في الحفاظ على سلاسل التوريد الأساسية، مُشيدًا بجهود المملكة في الاستفادة من مزاياها الجغرافية الممتدة على طول طرق التجارة العالمية في تقديم خدمات نقل وخدمات لوجستية مميَّزة، متوقعًا أن تكون هذه القطاعات من المساهمين الرئيسيين في النموالاقتصادي الجديد تحت مظلة رؤية 2030، وأن يكون مدعومًا بالابتكار والاستثمار؛ لا سيما أن الشباب هم الغالبية في التركيبة السكانية؛مما يتيح للمملكة توظيف طاقاتهم في دفع الاقتصاد الرقمي إلى آفاق أرحب.
النسخة الكاملة للفيديو متاحة عبرhttps://oxfordbusinessgroup.com/videos/global-platform/farooq-shaikh-ceo-of-logipoint/.
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مجموعة أكسفورد للأعمال: هي شركة بحثية واستشارية عالمية، لها حضور في أكثر من 30 دولة، تغطي الشرق الأوسط، وأفريقيا، والأمريكيتين، وآسيا. وهي مجموعةٌ معترفٌ بها دوليًّا كمزوِّد مميَّز ومرموق للمعلومات البحثية على أرض الواقع، وفي الأسواق الأسرع نموًّا في العالم، ويُطلق عليها اسم "ذا يالو سلايس"، وذلك إشارة إلى لون شعار المجموعة.
تقدِّم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية لفرص الإستثمار السليمة والقرارات التجارية، وذلك من خلال نطاق أبحاثها التي تتضمن: الأخبار والآراء الاقتصادية، واستطلاعات آراء الرؤساء التنفيذيين، إضافة لأحداث ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات حصرية بصورٍ مرئية، أو عبر منشورات التقارير، بالإضافة إلى القسم الاستشاري.
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