لإثراء تجربة ضيف الرحمن خلال موسم الحج.. السديس يدشن 20 معرضًا ميدانيًّا ورقميًّا

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، 20 معرضًا مختلفًا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
وأشار إلى أن هذه المعارض تعكس التزام الرئاسة بتطوير التجربة الإثرائية مما يعزز أهميتها ثقافيًّا وإثرائيًّا.
وتَنوعت هذه المعارض؛ منها ما هو خلال الموسم منذ بدايته وأخرى عبارة عن مشاركات مع جهات حكومية؛ في سبيل التعاون والتكامل لخدمة ضيوف الرحمن والحجاج؛ بينما توزعت في مواقع مختلفة حيث سيتم إقامة بعض المعارض داخل المسجد الحرام، وأخرى متنقلة تجوب المشاعر المقدسة وبعض المواقع في مكة المكرمة ومحافظة جدة لتوفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار والحجاج؛ للاطلاع على تاريخ الحرمين الشريفين ومراحل تطورهما.
وأضاف معاليه: يشارك في إعداد وتنفيذ وإقامة هذه المعارض أكثر من أربعين موظفًا متخصصًا في مجال المعارض والشرح للزوار والحجاج؛ لضمان تقديم تجربة فريدة وثرية حيث يقدمون شروحًا مفصلة ومعلومات مهمة حول المعروضات والأهمية الثقافية لهما.
ومن المتوقع أن تشهد هذه المعارض إقبالًا كبيرًا من قِبَل الزوار والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج، وتعتبر هذه المبادرة الرائدة فرصة للتعرف على التراث الثقافي للحرمين الشريفين وتعزيز الوعي والتفاعل بين الزوار والمشاعر المقدسة.
وأكد أن رسالة المعارض إحدى مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في إبراز الجهود والإنجازات في الحرمين الشريفين بما يوكد ريادة المملكة في كل المجالات.
وفي الختام رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة؛ سائلًا الله العلي القدير جل شأنه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
الجدير بالذكر أن معارض الحج تتكون من (20) معرضًا وهي: معرض كسوة الكعبة المشرفة، معرض زمزم الماء المبارك، معرض إثراء وشرف النسائي (2)، معرض الرواق السعودي بمشعر منى، معرض كسوة الكعبة بمشعر منى، معرض حكاية الماء والسقيا بمشعر عرفات، معرض من الوصول إلى الحصول، معرض ندوة الحج الكبرى، المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، معرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحي حراء الثقافي، المعرض الإثرائي بمكتبة المسجد الحرام النسائي، المعرض الرقمي بالمسجد الحرام، المعرض الرقمي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، المعرض الافتراضي للرواق السعودي، المعرض الافتراضي لكسوة الكعبة المشرفة، المعرض الافتراضي لترجمة خطبة عرفة، المعرض الافتراضي آيات بينات، المعرض الافتراضي وأقيموا الصلاة، معرض المخطوطات بالمسجد النبوي.