لإثراء تجربة ضيف الرحمن خلال موسم الحج.. السديس يدشن 20 معرضًا ميدانيًّا ورقميًّا

الجدير بالذكر أن معارض الحج تتكون من (20) معرضًا وهي: معرض كسوة الكعبة المشرفة، معرض زمزم الماء المبارك، معرض إثراء وشرف النسائي (2)، معرض الرواق السعودي بمشعر منى، معرض كسوة الكعبة بمشعر منى، معرض حكاية الماء والسقيا بمشعر عرفات، معرض من الوصول إلى الحصول، معرض ندوة الحج الكبرى، المعرض الإثرائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، معرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحي حراء الثقافي، المعرض الإثرائي بمكتبة المسجد الحرام النسائي، المعرض الرقمي بالمسجد الحرام، المعرض الرقمي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، المعرض الافتراضي للرواق السعودي، المعرض الافتراضي لكسوة الكعبة المشرفة، المعرض الافتراضي لترجمة خطبة عرفة، المعرض الافتراضي آيات بينات، المعرض الافتراضي وأقيموا الصلاة، معرض المخطوطات بالمسجد النبوي.