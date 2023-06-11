"التويجري" يُثمّن حصول "الهلال الأحمر القطري" على "الآيزو"

كما قال "التويجري" في خطاب شكر أرسله إلى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر القطري، السفير يوسف بن علي الخاطر، عقب ختام اجتماعات الهيئة العامة للمنظّمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة: نشكركم على حسن تنظيم اجتماعات الهيئة العامة، والتميز فيها، ونجاح فعالياتها، ونُثمّن تميز جمعية الهلال الأحمر القطري.