"التويجري" يُثمّن حصول "الهلال الأحمر القطري" على "الآيزو"

قال أمين عام المنظّمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري، اليوم الأحد: إن حصول جمعية الهلال الأحمر القطري على شهادة "الآيزو" للتميُّز في الأداء لم يكن مفاجئًا.
وأضاف "التويجري": أن هذا الاستحقاق يجسّد عطاءها الإنساني المتواصل على مدى أعوام لخدمة ضحايا الكوارث في بقاع كثيرة في العالم ومبادراتها النوعية في العمل الإنساني.
كما قال "التويجري" في خطاب شكر أرسله إلى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر القطري، السفير يوسف بن علي الخاطر، عقب ختام اجتماعات الهيئة العامة للمنظّمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة: نشكركم على حسن تنظيم اجتماعات الهيئة العامة، والتميز فيها، ونجاح فعالياتها، ونُثمّن تميز جمعية الهلال الأحمر القطري.
ونوّه إلى أنها تبذل جهودًا كبيرة في خدمة العمل الإنساني في وطننا العربي الذي تعاني الكثير من دوله أزمات إنسانية.