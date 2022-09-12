"ذا ديستركت" وجهة عصرية قادمة في جدة من شركة بنيان المتحدة

تعد شركة بنيان المتحدة من كبريات الشركات الملهمة في صناعة الوجهات منذ عشرات السنين والتي تملك اليوم أكثر من 680،000 متر مربع من المساحات المطورة والتي تركزت في أربع قطاعات حيوية وهي القطاع العقاري والسكني، والقطاع الطبي، وقطاع الضيافة وقطاع المأكولات.