محليات

3 مصريين وسوداني في قبضة "الأمن البيئي".. لوّثوا البيئة وأضروا بالتربة بحرق مخلفات صناعية

بالمنطقة الشرقية.. عقوبة ممارسة نشاط يؤثر سلبًا على التربة غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال
3 مصريين وسوداني في قبضة "الأمن البيئي".. لوّثوا البيئة وأضروا بالتربة بحرق مخلفات صناعية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئية؛ 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية؛ لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية؛ غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
المنطقة الشرقية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org